Sélectionneur des Pays-Bas depuis février dernier, Ronald Koeman s’est montré critique envers son capitaine chez les Oranjes, Virgil Van Dijk, et l’a mis en garde en conférence de presse. Il lui reproche notamment ses erreurs commises, qui ont coûté le deuxième but face à la France (le 9 septembre, 1-2), et le penalty de Manchester City avec Liverpool (le 7 octobre, 0-0).

« J’ai dit ce que je pensais à Virgil dans les 30 secondes suivant la fin du match contre la France. Je le connais si bien, et cela signifie que je sais où se trouvent tous ses petits défauts. Virgil doit s’améliorer. Pas beaucoup. Mais parfois, il est un peu trop décontracté. Cela doit changer. » Il devrait tout de même être aligné directement face à l’Allemagne, en Ligue des Nations samedi (20h45, à suivre sur notre live commenté).