Qui de Messi ou Ronaldo est le meilleur joueur du monde ? C’est une question sans fin que se posent sans cesse les amoureux du ballon rond. Un débat relancé depuis que le Portugais a rejoint l’Argentin avec un cinquième Ballon d’Or remporté en décembre dernier.

Qui de mieux alors que le « Roi » Pelé, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, pour trancher sur cette question qui divise tant ? Interrogé à ce sujet sur la chaîne de télévision brésilienne SporTV, le triple champion du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970) a pris position. « Messi a été le plus régulier ces dix dernières années. Cristiano Ronaldo est un grand buteur. Il parvient à inscrire des buts tandis que Messi offre des passes décisives et crée du jeu en plus de marquer. Au final, il n’y a aucun doute que Messi est le meilleur. C’est lui que je préférerais avoir dans mon équipe. »