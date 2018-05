En remportant la Ligue des Champions pour la troisième fois d’affilée, le Real Madrid a marqué d’une pierre blanche l’histoire du ballon rond. Une performance exceptionnelle pour la Maison Blanche qui a atteint ce stade de la compétition pour la quatrième fois en cinq ans. Forcément, le monde du football ne peut que s’incliner devant les hommes de Zinédine Zidane. Et ce, même quand on s’appelle Pep Guardiola. Dans des propos relayés par As, l’ancien entraîneur du FC Barcelone s’est dit impressionné par le triple champion d’Europe en titre et a tenu à les féliciter.

« Félicitations au Real Madrid. Quand une équipe obtient trois Ligue des champions d’affilée, c’est une équipe spectaculaire. La Ligue des champions est une compétition très dure, très compliquée. Ils contrôlent très bien les matchs à élimination directe, et je ne peux que leur tirer mon chapeau. Gagner trois Ligue des champions d’affilée, ça souligne la qualité de l’équipe, de l’entraîneur, du club… Les autres équipes doivent désormais essayer de les empêcher d’en gagner une quatrième... » À bon entendeur.