Leader incontestable de Premier League avec Manchester City, Pep Guardiola n’en finit pas d’écœurer la concurrence. L’entraîneur espagnol vient de décrocher un nouvel accessit à la tête des Skyblues.

En novembre, il avait égalé la performance de l’Italien Antonio Conte en décrochant la récompense de manager du mois pour la troisième fois d’affilée. Désormais, il fait mieux avec un quatrième trophée de rang qui salue les excellentes performances hivernales des Citizens.

An unprecedented 4 in a row ! for @ManCity boss Pep Guardiola - @BarclaysFooty Manager of the Month for December pic.twitter.com/Wjhw91x8G8

— Premier League (@premierleague) 12 janvier 2018