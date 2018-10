Source d’inspiration pour bon nombre d’entraîneurs, Pep Guardiola se livre rarement. Le manager de Manchester City a accordé un entretien à la BBC Radio 5 live dans lequel il a évoqué ses goûts musicaux et sa vie familiale comme rarement. Le technicien espagnol, également passé par le FC Barcelone et le Bayern Munich, n’a évidemment pas pu s’empêcher de parler de football, glissant quelques précieuses informations. Le natif de Santpedor a notamment avoué qu’il ne prendrait en main aucune autre équipe anglaise que les Citizens. « Je serai un Mancunien pour le reste de ma vie. Je serai toujours un fan de Manchester City et il me sera impossible d’entraîner une autre équipe que Manchester City en Angleterre, parce que je sens l’amour des gens ici. Quand les gens me demandent "que voulez-vous ?" Je réponds que je veux être aimé. Le plus sympa, c’est de se sentir bien avec les gens », a-t-il lancé.

Le Catalan a ensuite expliqué pourquoi il acceptait volontiers l’étiquette d’innovateur. « Je pense que l’humanité avance parce que les gens n’acceptent pas ce qu’est la réalité et qu’ils essayent de découvrir de nouvelles choses. Si tu n’essayes pas d’être créatif et que tu ne te poses pas de questions, que tu ne te demandes pas s’il n’y a pas d’autres manières de faire, alors l’humanité s’éteint. Les innovateurs sont nécessaires pour rendre l’humanité meilleure. Le football est sympa parce que ce qui fonctionne aujourd’hui ne marchera pas forcément demain. Parfois, les choses se passent bien et tu te dis, si on continue comme ça, ça va commencer à mal se passer. Quand tu vois certains signes, tu sens certaines choses, il faut changer quelque chose. Tous les managers prennent des décisions sur des ressentis. Nous avons beaucoup d’informations au sujet de nos adversaires, on les a en tête, mais ensuite il faut les faire vivre grâce au ressenti », a-t-il expliqué. C’est sans doute aussi un peu ça, la patte Guardiola.