Les Football Leaks ont encore fait des dégâts cette semaine en annonçant la possibilité de voir Manchester City se faire exclure de la prochaine Ligue des Champions. Le club anglais aurait réussi à détourner les règles du Fair-Play financier. Malgré ces nouvelles révélations, Pep Guardiola ne croit pas un seul instant que son club puisse être sanctionné.

« Nous ne serons pas exclus (de la Ligue des champions, ndlr). C’est ce que je pense parce que j’ai confiance en mon président (Khaldoon al Mubarak) et mon directeur exécutif (Ferran Soriano), confiance en leurs explications. Je leur fais confiance. Mais si sanction il y a, parce que l’UEFA l’a décidé, nous l’accepterons et on avancera », a déclaré face à la presse le coach de Manchester City.