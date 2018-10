Brillant champion d’Angleterre avec Manchester City la saison passée, Pep Guardiola a déjà émis le rêve de terminer sa carrière de coach là où tout a commencé : au Barça. Cependant avant de revenir en Catalogne, il ne dirait pas non à une expérience en Italie où il a déjà évolué à la fin de sa carrière de joueur (à la Roma et à Brescia, ndlr).

« Moi en Italie ? Pourquoi pas. Si on m’avait dit il y a des années que j’entraînerais Barcelone puis à Munich, moi avec les Allemands, puis maintenant, en Angleterre... Je ne sais pas où cela me mènera. Peut-être l’Italie, pourquoi pas. Et puis on mange très bien ici (rires) » a conclu le coach espagnol lors du festival de Trente en Italie ce dimanche.