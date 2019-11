Le Bayern Munich travaille sur l’avenir. Après avoir remercié Niko Kovač, le club allemand a affirmé sa confiance en Hans-Dieter Flick, auteur de bons résultats en Ligue des Champions (2-0 face à l’Olympiakos) et en championnat (3-0 contre le Borussia Dortmund, 4-0 à Düsseldorf). Pendant ce temps, les dirigeants bavarois travaillent sur le sujet, mais un dossier peut déjà être refermé. Comme il l’a expliqué à Sky Sports, Pep Guardiola, ancien entraîneur du club (20013-2016) et aujourd’hui en place à Manchester City, ne bougera pas pour reprendre en main le champion d’Allemagne en titre.

« Quand ces choses apparaissent, est-ce que ce sont les médias ou le club ? On n’en sait rien. C’est peut-être un type (qui lance une rumeur) et les gens le prennent. J’aime beaucoup les gens du Bayern. J’étais incroyablement heureux là-bas, mais ils savent que je suis un gars qui respecte ce que je signe. En football, quand on n’obtient pas de résultats, on peut être viré, mais dans ce cas-ci, si le club (Manchester City) me veut, je veux rester ici. Peu importe que le Bayern me veuille ou non à l’avenir. Mon amour pour la ville, le club et les gens, est incroyable », a déclaré le coach espagnol au média britannique. Pour rappel, Pep Guardiola est encore sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2021.