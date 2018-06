« Je ne suis pas le premier à parler de ces différences de traitement. Au Barça, certains se sont également posé la question. Peut-être que nous les Africains ne sommes pas toujours traités par certains de la même manière que les autres. (...) Quand on s’aperçoit qu’il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions ». Les déclarations de Yaya Touré sur Pep Guardiola avaient créé un véritable ouragan médiatique.

Et dans un entretien accordé à TV3, l’entraîneur de Manchester City est sorti du silence sur cette affaire.« C’est un mensonge et il le sait, on a été ensemble pendant deux ans et c’est maintenant qu’il le dit, jamais il ne me l’a dit en face », a ainsi répondu le coach catalan après les attaques de l’Ivoirien.