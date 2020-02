Même si la presse espagnole tente parfois de les opposer, Zinedine Zidane, légende madrilène, et Pep Guardiola, emblème du FC Barcelone, semblent se vouer une certaine admiration. Preuve en est, le Français n’a pas hésité à encenser son homologue catalan lors de sa conférence de presse avant le duel de huitièmes de finales face à Manchester City : « il l’a toujours démontré (qu’il était le meilleur coach) : au Barça, à Munich, à Manchester. C’est mon opinion. Il y a beaucoup d’entraîneurs dans le monde du foot. Moi je dis que c’est lui ».

Des propos qui ont visiblement touché le coach des Citizens, qui à son tour a encensé le Madrilène devant les médias : « ce fut un honneur (en parlant de la visite de Zidane à Munich en 2015, NDLR). On a parlé, c’était à l’époque où il commençait à entraîner. Il a été un des plus grands joueurs de tous les temps, et sa visite fut un honneur. Zidane a fait ce qu’il a voulu faire, et ça ne s’est pas vraiment mal passé pour lui ! Alors que quand tu commences, tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. C’est bien que quelqu’un comme Zidane, avec ce qu’il a été dans le foot et qui représente aussi bien notre métier, ait pu avoir tout ce succès ». De beaux propos des deux côtés... avant une bataille tactique qui s’annonce féroce mercredi soir !