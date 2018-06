Quelques heures après le court succès de l’équipe de France contre l’Australie (2-1), le Pérou et le Danemark s’affrontent dans la deuxième rencontre du groupe C au stade de Mordavie (18h, en direct sur Foot Mercato). Pour cette entrée en lice, Ricardo Gareca, le sélectionneur du Pérou, a mis en place un 4-2-3-1 avec Farfan en attaque. Derrière lui, Carrillo, Cueva et Flores le soutiennent tandis que le duo Tapia-Yotun est derrière.

En défense centrale, le duo Rodriguez-Ramos est présent avec Advincula et Trauco dans les couloirs. Gallese est dans les cages. Côté danois, Åge Hareide a choisi un 4-3-3 avec Schmeichel en gardien. Sa défense est composée de Dalsgaard, Kjaer, Christensen et Larsen. Dans l’entrejeu, Kvist et Delaney se placent juste devant tandis qu’Eriksen est en numéro 10. Poulsen, Jörgensen et Sisto sont tous les trois aux avant-postes.

La composition du Pérou : Gallese - Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco - Tapia, Yotun - Carrillo, Cueva, Flores - Farfan

Le onze de départ du Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Chrsitensen, Larsen - Kvist, Delaney - Eriksen - Poulsen, Jörgensen, Sisto