La dernière journée de Premier League a livré son verdict avec le sacre de Manchester City. Un autre classement était disputé, celui des meilleurs buteurs. Mohamed Salah (Liverpool) avait l’avantage avec 22 buts avant l’ultime journée. Derrière, Sadio Mané (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Sergio Agüero (Manchester City) étaient en embuscade avec 20 buts chacun.

Muet, Mohamed Salah s’est fait rejoindre par Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang auteurs de doublés face à Wolverhampton (2-0) et Burnley (3-1). Les trois hommes affichent 22 buts et ont tous reçu le soulier d’or.