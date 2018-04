Depuis une semaine et l’annonce des sanctions sanctions prises mardi par la commission de discipline de la LFP contre Adil Rami et Anthony Lopes à la suite des échauffourées du match entre l’OM et l’OL (2-3) du 18 mars dernier, Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas n’en finissent plus de s’écharper aussi bien dans les réseaux sociaux que dans la presse. Les deux présidents, pour qui tous les coups sont permis, commencent à agacer plus d’un observateur.

C’est le cas de Pierre Menès qui n’a pas hésité à violemment tacler les deux hommes sur le plateau du Canal Football Club. « C’est un pitoyable concours de b**** entre deux dirigeants qui font du clientélisme pour leurs supporters les plus abrutis. Le problème c’est que Marseille a de très bonnes chances de jouer une finale de Coupe d’Europe à Lyon et que si ces deux personnes voulaient que ça se termine par un drame humain, ils ne s’y prendraient pas autrement. Parce que maintenant la grande chanson qui court à Marseille c’est ’on va aller à Lyon pour tout casser’. Aulas n’arrête pas de provoquer sur Twitter. Il n’y a pas quelqu’un qui est capable de le raisonner ? » Jean-Michel Aulas, qui prône désormais le dialogue, a semble-t-il entendu le message.