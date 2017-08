Auteur d’un but contre son camp et de plusieurs duels perdus face notamment à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Gerard Piqué a vécu une soirée plus que compliquée face au Real Madrid dans le Clasico aller de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche soir, remporté par les Madrilènes 3-1.

Et sa prestation n’est pas passée inaperçue. Sur le réseau social Twitter, les internautes n’ont pas manqué d’imagination pour troller Piqué. Certains imaginent même une sorte de mauvais karma pour le défenseur espagnol après son « se queda ».