La Juventus Turin accueille le Torino ce samedi soir (20h45) pour le compte de la sixième journée du championnat italien. Les défenseurs de la Vieille Dame devront surveiller de près Andrea Belotti, auteur de 26 buts la saison dernière en Serie A et qui vaut 100 millions d’euros aux yeux des dirigeants du Torino. Un prix démesuré, selon Miralem Pjanic, qui estime que seuls deux joueurs méritent cette étiquette.

« Il fait une bonne saison, mais 100 millions d’euros c’est énorme. C’est trop. C’est particulièrement remarquable lorsque vous considérez que Cristiano Ronaldo en valait à peine autant et qu’il marque deux ou trois buts par match. Il n’y en a que deux à ce niveau : Cristiano Ronaldo et Leo Messi », a indiqué l’ex-Lyonnais et actuel milieu de terrain de la Juventus dans les colonnes de La Stampa.