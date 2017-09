Arsenal se déplace à Stamford Bridge dimanche (14h30). Un stade hanté pour les hommes d’Arsène Wenger en Premier League récemment, puisqu’ils ont perdu leurs cinq derniers matches sur le terrain de Chelsea (avec 15 buts encaissés et 2 marqués). Mais l’entraîneur des Blues se méfie des Gunners.

« Arsenal est l’une des six meilleures équipes d’Angleterre et je pense qu’elle a un très bon groupe capable de se battre pour quelque chose d’important, comme le titre d’Angleterre bien sûr. Pour cette raison-là, je pense que c’est un match massif pour nous. Quand vous jouez contre Arsenal, c’est toujours massif. C’est comme si vous jouez contre City, Liverpool, United ou Tottenham. Je pense qu’il y a six grosses équipes en Angleterre. Dans ces confrontations-là, tout peut arriver », a indiqué Antonio Conte en conférence de presse ce vendredi.