Au programme de ce dimanche après-midi, une rencontre opposant Arsenal à Southampton. Dix-huitième au coup d’envoi, ce match avait des allures de match de survie pour les Saints. Côté Gunners, l’objectif était d’enchaîner un sixième succès consécutif toutes compétitions confondues. Pour y parvenir, Arsène Wenger reconduisait seulement quatre des onze titulaires par rapport au match face au CSKA Moscou en Europa League (4-1). Les Gunners mettaient le pied sur le cuir d’entrée de jeu. Mais c’était les visiteurs qui se montraient les plus dangereux, à l’image de Tadic qui voyait son tir sauvé par Mustafi devant sa ligne (9e). Une première alerte pour les hommes de Wenger. Et sur la deuxième occasion, Southampton faisait mouche grâce à Long qui venait couper un centre de Soares au premier poteau (0-1, 17e). Sonné, Arsenal tentait de repartir de l’avant mais la défense compacte des visiteurs génaient énormément les locaux. Sur la première réelle occasion des Gunners, Aubemeyang remettait les siens sur la bonne voie après une déviation inspirée de Welbeck (1-1, 29e). L’attaquant anglais donnait l’avantage au sien, après une frappe déviée (2-1, 39e).

Au retour des vestiaires, Xhaka envoyait une puissante frappe, mais le portier McCarthy réalisait une belle parade (47e). Les Gunners dominaient, sans réellement se montrer dangereux. Et ces derniers se faisaient peur. Shane Long s’élevait plus haut que tout le monde, mais sa tête était sauvée par Cech (62e). L’attaquant irlandais pensait égaliser, mais le drapeau se levait pour annuler le but (64e). La pression s’accentuait sur les cages d’Arsenal, mais le portier tchèque veillait au grain (68e). A force de ne rien montrer, ces derniers se faisaient punir par Charlie Austin, bien servi par Soares (2-2, 74e). Dans la réaction cet après-midi, Arsenal manquait de prendre l’avantage, mais Welbeck seul face au but manquait le cadre (78e). Décidément très en vue dans ce match, ce dernier se rattrapait de son manqué pour donner la victoire au sien de la tête (3-2, 81e). La fin de match était assez agitée avec deux cartons rouges dans le temps additionnel. Un pour Jack Stephens, l’autre pour Mohamed Elneny. Arsenal s’imposait sur le fil et enfonçait un peu plus Southampton.