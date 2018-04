Pour son premier match depuis qu’Arsène Wenger a annoncé son départ du club à l’issue de la saison, Arsenal recevait West Ham. Un duel entre clubs londoniens qui mettait du temps à se dessiner puisque les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0) après les 45 premières minutes. Assez décevants, les Gunners ne parvenaient pas à prendre le meilleur sur leur adversaire du jour.

Finalement, Nacho Monreal donnait l’avantage à Arsenal sur un corner tiré par Granit Xhaka (1-0, 51e). Loin d’abandonner, Marko Arnautovic égalisait d’une frappe puissante du gauche et redonner espoir aux Hammers (1-1, 64e). Cela ne suffisait pas pour autant puisque les joueurs d’Arsène Wenger finissaient fort. Aaron Ramsey redonnait l’avantage aux siens (2-1, 82e) tandis qu’Alexandre Lacazette clôturait le spectacle avec un doublé (3-1, 85e et 4-1, 89e). Dans le même temps, Stoke City et Burnley se quittaient sur un match nul (1-1).