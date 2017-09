Rien ne va plus pour les Eagles. Crystal Palace a enregistré sa quatrième défaite en autant de matches de championnat ce dimanche. Les hommes de Frank de Boer - le coach néerlandais plus que jamais menacé - se sont inclinés (0-1) sur le terrain de Burnley.

Chris Wood a inscrit le seul but de la rencontre au tout début (1-0, 3e). Le club londonien a ensuite tiré plus de 20 fois, et malgré plusieurs occasions de Cristian Benteke et le défenseur Scott Dann, il repart du nord de l’Angleterre avec zéro point et zéro but. D’ailleurs, Crystal Palace n’a toujours pas marqué en Premier League cette saison. La crise.

Le classement de la Premier League