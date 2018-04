Cinquième de Premier League, Chelsea n’a quasiment aucune chance de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, les hommes d’Antonio Conte veulent jouer leur chance à fond. Au moment d’accueillir West-Ham pour le derby du centre de Londres, les Blues sont à onze points de Tottenham et Liverpool et souhaitent réduire l’écarts sur leur rivaux. Tout démarre parfaitement pour Chelsea qui ouvre le score rapidement par l’intermédiaire d’Alvaro Morata mais son but est refusé pour hors-jeu (24e). Néanmoins, le premier but des Blues intervenait avant la mi-temps.

Suite à une déviation de la tête d’Alvaro Morata, César Azpilicueta donnait l’avantage aux siens (1-0, 36e). Dominateurs, les coéquipiers d’Eden Hazard continuaient de se montrer dangereux. Alvaro Morata pensait enfin marquer, mais son but est à nouveau refusé pour hors-jeu (59e). Le destin devenait cruel avec l’égalisation de Javier Hernandez juste avant le dernier quart d’heure (1-1, 73e). Avec ce match nul, Chelsea dit définitivement adieu à la Ligue des Champions et devrait jouer la Ligue Europa la saison prochaine.