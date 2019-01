Après la défaite d’Arsenal contre West Ham (0-1) un peu plus tôt dans la journée, Chelsea avait l’occasion de prendre un peu plus ses distances avec les Gunners en cas de victoire contrr Newcastle ce samedi soir (22e journée de Premier League). Et les Blues se sont imposés 2-1 devant leur public.

À Stamford Bridge, Pedro ouvrait d’abord le score en lobant Dubravka à la suite d’une sublime ouverture signée David Luiz (9e). Juste avant la pause, Clark égalisait de la tête pour les Magpies sur un corner de Ritchie (40e). Finalement, Willian offrait la victoire à Chelsea d’une belle frappe enroulée (57e). Avec ce succès, l’équipe de Maurizio Sarri prend six points d’avance sur Arsenal. Newcastle est toujours 18e avec 18 points.