Cette rencontre de la 18e journée de Premier League avait une saveur particulière. Effectivement, José Mourinho retrouvait les Blues et son ancien joueur, Frank Lampard. Tottenham, septième au coup d’envoi, accueillait ainsi son voisin londonien, quatrième et un peu en difficulté après un début de saison canon. Et l’équipe de l’ancien milieu de terrain des Three Lions a finalement battu celle du Special One sur le score de 2-0.

Très vite, Willian ouvrait le score d’un superbe enroulé, face auquel Gazzaniga n’a rien pu faire (0-1, 12e). Même si les Spurs parvenaient à se procurer quelques opportunités, l’arbitre indiquait un penalty après une faute du gardien de Tottenham sur Alonso en toute fin de première période. Willian ne tremblait pas et transformait (0-2, 45e+4). En deuxième période, Chelsea avait l’ascendant et l’expulsion de Son (62e) n’arrangeait pas les Spurs, qui n’ont pas pu revenir. Les Blues restent quatrièmes alors que les Lilywhites sont septièmes, à six points.