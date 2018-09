Chelsea se déplaçait cet après-midi à West Ham pour le compte de la sixième journée de Premier League. Les hommes de Maurizio Sarri ne sont pas parvenus à marquer le moindre but. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0.

Les Blues passent donc à la troisième place du championnat. Manchester City et Liverpool restent devant avec respectivement 16 et 18 points. En effet, les deux clubs se sont imposés hier face à Cardiff et Southampton.