Fin avril, les joueurs de Premier League décerneront le titre de meilleur joueur du championnat anglais. Un trophée raflé la saison dernière par le milieu de Chelsea N’Golo Kanté. Cette saison, deux joueurs se disputent cette distinction très prisée : Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. Le premier a inscrit sept buts et distillé quinze passes décisives avec les Citizens quand le second a marqué vingt neuf fois et ajouté neuf passes décisive avec les Reds.

Dans une interview accordée à BT Sport, l’international belge de City a dévoilé son vote. « Si ce n’est personne de notre équipe, je pense que Salah le mérite. Je ne peux pas choisir quelqu’un d’autre que Salah si je ne peux pas prendre quelqu’un de mon équipe. Il est là-haut avec Kane, moi et David Silva. Je suis honnête avec mon vite, il le mérite, » a ainsi indiqué De Bruyne. Pour rappel, le règlement interdit de voter pour soi-même ou pour un joueur de son équipe. Malgré cela, le geste de Kevin De Bruyne reste à souligner...