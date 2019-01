Wolverhampton (11e de Premier League au coup d’envoi) avait l’occasion de passer devant Leicester (8e) au classement, en cas de victoire ce samedi au Molineux Stadium. Et les hommes de Nuno Espírito Santo n’ont pas manqué cette occasion, en venant à bout des Foxes 4 buts à 3 au terme d’une rencontre folle. Ils ont d’abord rapidement mené au score 2-0, grâce à des buts précoces de Jota (4e) et Bennett (12e).

Leicester revenait bien en seconde période, égalisant au retour des vestiaires, grâce à Gray (47e) et Barnes (51e), récemment revenu de son prêt à West Bromwich Albion (D2), où il a inscrit 9 buts en Championship. Mais les Wolves n’avaient pas dit leur dernier mot, Jota trouvant une nouvelle fois la faille (64e), avant que Wes Morgan n’égalise une nouvelle fois pour Leicester (87e), d’un coup de tête sur coup-franc. Mais le Portugais Diogo Jota avait encore faim, et faisait chavirer le stade sur une ultime contre-attaque (90+3e), devenant le premier joueur à inscrire un triplé pour Wolverhampton depuis 1977, avec John Richards contre...Leicester. L’avenir de Claude Puel s’assombrit de plus en plus à Leicester, avec cette troisième défaite d’affilée toutes compétitions confondues.