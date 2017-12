Manchester United a concédé un nul 2-2 à Leicester largement évitable. Alors qu’ils menaient 2-1 grâce à un doublé de Mata et qu’ils jouaient à onze contre dix, les Red Devils ont fini par se faire égaliser dans les dernières secondes.

Un résultat désastreux pour les Mancuniens surtout avec ce scénario. Un peu plus tôt dans la journée, Manchester City n’a fait lui qu’une bouchée de Bournemouth (4-0) reléguant son voisin à 13 points. Un écart jamais vu à Noël entre les deux premiers du classement dans l’histoire de la Premier League comme l’indique Opta.

13 - Man City will be 13 points clear of Man Utd on Christmas Day – the biggest points gap between first and second place on Dec 25th in English top-flight history. Chasm. pic.twitter.com/oqyg4GEslp

— OptaJoe (@OptaJoe) 23 décembre 2017