Avec la défaite un peu plus tôt dans l’après-midi de Swansea face à Bournemouth (0-1), Southampton avait l’occasion de se donner un peu d’air dans la course au maintien en cas de victoire face à Everton. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était une mission réussie pour les Saints... jusqu’à la 95ème minute. Si la rencontre entre les deux équipes était riche en engagements, ce n’était pas vraiment le cas en termes d’occasions.

Mais une seule a suffi aux hommes de Mark Hughes. Et le salut est venu de la tête de Nathan Redmond qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis près d’un an (1-0, 56e). Les dernières minutes étaient insoutenables pour les Saints avec l’expulsion de Yoshida, mais ces derniers tenaient bon grâce à une ultime parade de McCarthy, sur un coup franc de Baines (90+3e). C’est ce qu’on croyait, jusqu’à cette frappe déviée de Davies (1-1, 90+5). Un véritable coup de massue pour Southampton qui sort tout de même de la zone rouge grâce à une meilleure différence de buts que Swansea.