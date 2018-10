Ce dimanche, Everton recevait Crystal Palace pour la neuvième journée de Premier League. Les Toffees, qui restaient sur deux victoires lors de leurs deux derniers matchs, voulaient confirmer et remonter dans la première partie de tableau. En face, Crystal Palace voulait remonter au classement et prendre le large devant la zone rouge. Et si le match était serré, Everton s’est imposé grâce à un coaching payant (2-0).

En effet, après une première mi-temps très serrée, Crystal Palace obtenait un penalty mais Milivojevic butait sur Pickford (59e). En difficulté, Marco da Silva décidait de faire rentrer Lookman, Tosun et Calvert-Lewin. Les deux derniers choix se révélaient décisifs puisque le jeune anglais ouvrait le score (87e). Tosun crucifiait Palace deux minutes plus tard (89e) et offrait à Everton un succès important. Les Toffees remontent à la 8e place. De son côté, Crystal Palace reste 15e.