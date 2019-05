Everton n’a pas tremblé ce vendredi soir lors de la réception de Burnley en l’emportant 2-0. Dans cette 37e journée de Premier League, les Toffees ont fait la différence par des buts de Mee contre son camp (17e) et Coleman (20e).

Le club de Liverpool remonte à la 8e place, à seulement un point de Wolverhampton, "leader" de ce championnat or big six. Burnley est lui 15e et presque assuré d’être maintenu.