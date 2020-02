Alors que Sergio Agüero vient d’être nommé meilleur joueur de Premier League du mois de janvier, Jürgen Klopp vient, lui, de recevoir le prix du meilleur entraîneur du mois. Le technicien de Liverpool remporte la récompense pour la 5e fois de la saison, et c’est tout sauf une surprise au vu de la forme plus qu’étincelante des Reds.

Il bat ainsi le record de Pep Guardiola, qui avait remporté quatre fois la palme lors de la saison 2017/2018. L’ex-coach du Borussia Dortmund en est désormais à 8 trophées de meilleur entraîneur du mois glanés. Seuls trois hommes ont fait mieux : David Moyes (10), Arsène Wenger (15) et Sir Alex Ferguson (27).

BOSS

Jürgen Klopp has been named as the @premierleague's Manager of the Month for January - setting a new record for most wins (5) in a single season ! pic.twitter.com/orzj152nMo

