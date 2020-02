En clôture de la 26e journée de Premier League, Manchester City (2e, 51 pts) et West Ham (18e, 24 pts) s’affrontaient ce mercredi à l’Etihad Stadium. Après leur revers contre Tottenham (0-2), les Citizens voulaient relever la tête et prendre quatre points d’avance sur Leicester, troisième. Dans la zone rouge, les Hammers voulaient mettre fin à une série de six matches sans succès toutes compétitions confondues.

À la demi-heure de jeu, De Bruyne trouvait parfaitement Rodri sur corner et l’Espagnol ouvrait le score de la tête (30e, 1-0). Passeur décisif, le milieu de terrain belge se transformait en buteur en seconde période. Trouvé par Bernardo Silva, le joueur de 28 ans plaçait une belle frappe croisée pour le but du 2-0 (62e). Les hommes de Pep Guardiola tenaient et s’imposaient donc sur ce score. Une victoire qui permet à Manchester City de prendre quatre points d’avance sur Leicester et treize sur Chelsea. West Ham est toujours 18e.