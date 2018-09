Après avoir manqué les trois derniers matches de championnat avec Tottenham, Hugo Lloris ne devrait toujours pas faire son retour dans les buts des Spurs ce week-end face à Brighton. Le gardien français qui a récemment été contrôlé en état d’ivresse au volant est actuellement blessé à la cuisse droite.

En conférence de presse, son entraîneur Mauricio Pochettino a laissé planer le doute quant au lien entre sa blessure et son état de stress après son interpellation dans la nuit du 23 au 24 août dernier : « Il était stressé lors du match contre Manchester United (le 27 août, ndlr). Je pense que du stress supplémentaire peut provoquer des blessures. » Avant de rajouter : « Je pense que sa blessure l’aide à réfléchir et à être un peu plus détendu. Jouer après ce qui s’est passé a été une source de stress importante pour lui. »