Suite de la 34ème journée de Premier League avec au programme de ce dimanche après-midi, un match des extrêmes entre le dauphin Manchester United et la lanterne rouge West Bromwich. Objectif pour les Red Devils, une victoire ou un match nul pour empêcher le sacre de son voisin et ennemi Manchester City. Les hommes de José Mourinho s’installaient dans le camp adverse. Mais la première grosse occasion était à mettre au crédit des visiteurs. Le milieu Livermore crochetait dans la surface, puis déclenchait un tir à ras de terre du gauche, mais il fallait une superbe parade de De Gea pour empêcher l’ouverture du score (11e). Il fallait attendre la 19ème minute, et une tentative de Lukaku pour voir la première action des mancuniens, mais Forster était bien présent à la parade. MU manquait d’imagination offensive et se heurtaient à une défense solidaire et bien regroupée. Les occasions étaient loin d’être légion dans ce premier acte.

Au retour des vestiaires, Manchester United revenait avec de meilleures intentions. Lingard décochait une frappe au coeur de la zone de vérité, mais comme souvent, une jambe sauvait le WBA (47e). Très peu de rythme dans cette deuxième période, West Bromwich endormait totalement leur adversaire. Les hommes de Mourinho manquaient très clairement d’inspiration collective cet après-midi. Lukaku tentait de sonner la révolte, mais sa tête était sauvée par le gardien (66e). A force de ne rien proposer, les Red Devils se faisaient punir. Sur un corner, Jay Rodriguez profitait d’une remise involontaire pour prolonger le cuir de la tête au fond des filets (0-1, 73e). Coup de tonnerre à Old Trafford. Cette défaite permet à Manchester City d’être officiellement champion d’Angleterre.