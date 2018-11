Deux semaines après la tragédie et cet accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à cinq personnes dont le propriétaire du club Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester jouait son premier match à domicile depuis le drame, une semaine après la victoire à Cardiff (0-1). Et au King Power Stadium, les Foxes ont été accrochés par Burnley (0-0) dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Avec ce match nul, l’équipe de Claude Puel reste dixième, Burnley passe 15e.

Car dans le même temps, Newcastle accueillait Bournemouth devant son public, et les Magpies ont empoché les trois points à la suite d’une victoire 3-1. La formation de Rafael Benitez sort donc de la zone rouge et prend la 14e place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Huddersfield et West Ham ont fait match nul (1-1), tout comme Southampton face à Watford (1-1). En début d’après-midi, Cardiff a disposé de Birghton (2-1).

Les résultats de l’après-midi

Cardiff 2-1 Brighton : Paterson (28e), Bamba (90e) ; Dunk (6e)

Huddersfield 1-1 West Ham : Pritchard (6e) ; Anderson (74e)

Leicester 0-0 Burnley

Newscastle 2-1 Bournemouth : Rondon (7e, 40e) ; Lerma (45e+6)

Southampton 1-1 Watford : Gabbiadini (20e) ; Holebas (82e)