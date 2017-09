Cette sixième journée de Premier League a déjà été riche en buts. Manchester City (victoire 5 à 0 face à Crystal Palace) comme Chelsea (victoire 4 à 0 face à Stoke City) ont déroulée facilement. À 18h30 au King Power Stadium, Leicester (15e) comme Liverpool (8e) espéraient en faire autant. Et ce sont les Reds qui ont pris le meilleur sur les Foxes. Après l’ouverture du score de Mohamed Salah (1-0,15e), Coutinho a montré qu’il avait oublié son transfert avorté au FC Barcelone.

Le Brésilien a marqué sur coup-franc (2-0,23e). Okazaki réduisait la marque avant la pause (1-2, 45+3). Les Reds ne s’affolaient pas pour autant et prenaient le large grâce à Henderson (1-3, 68e). Une minute plus tard, Vardy permettait aux Foxes de recoller au score (2-3, 69e). Mais l’attaquant de Leicester manquait un penalty à la 73e minute et condamnait ainsi son équipe.