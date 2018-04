Jour de derby à Manchester ! L’Etihad Stadium sera, en cette fin d’après-midi (18h30), le théâtre d’une rencontre décisive dans la course pour le titre de champion d’Angleterre. Leaders incontestés avec 16 points d’avance, les Citizens de Pep Guardiola accueillent les Red Devils de José Mourinho, dauphin, dans un derby qui s’annonce passionnant. En cas de succès, Manchester City sera sacré champion d’Angleterre pour la cinquième fois de son histoire, mais Manchester United entend bien gâcher la fête de son voisin.

Pour ce choc, Pep Guardiola, qui doit également penser au quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, a fait des choix forts. Kevin De Bruyne débute sur le banc, alors que le trio Fernandinho, David Silva, Gundogan évoluera au milieu. Devant, Raheem Sterling est aligné en pointe, entouré de Leroy Sané et Bernardo Silva. Côté United, José Mourinho a pour ambition de jouer les trouble-fête et compte bien assurer la deuxième place. Le coach lusitanien peut compter sur le retour d’Ander Herrera, aligné au milieu aux côtés de Matic et Pogba. Son trio d’attaque est aujourd’hui composé de Lingard, Alexis et Lukaku.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ederson - Danilo, Kompany, Otamendi, Delph - Fernandinho, Gundogan, D. Silva - B. Silva, Sane, Sterling

Manchester United : de Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Young - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Alexis, Lukaku