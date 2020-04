Ces dernières semaines, la pandémie de coronavirus a évidemment mis le football anglais, comme européen, à l’arrêt. Les compétitions sont suspendues et rien ne peut garantir, à ce jour, que l’exercice 2019-2020 ira à son terme, même si les enjeux économiques sont énormes pour la Premier League, ses diffuseurs et les clubs. Une chose semble en tout cas certaine : si la fin de saison a lieu, les matches devront se dérouler à huis clos et donc sans public.

Si cela devait arriver, les clubs de Premier League pourraient perdre jusqu’à 203 millions d’euros d’ici la fin de la saison en cours, d’après les estimations du Daily Mail. Les pensionnaires de l’élite, qui estimaient à environ 813 millions d’euros le total de ces revenus au début de l’année, devraient notamment rembourser les abonnements de leurs supporters tout en prenant en compte le manque à gagner lié à l’absence de matches et ce que cela représente en temps normal (buvette, boutique, etc).