Le PFA, le syndicat des joueurs de Premier League vient de dévoiler le nom des six nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Actuellement en tête du championnat, Manchester City place trois joueurs avec David Silva, Leroy Sané et Kevin De Bruyne.

Le meilleur buteur de Premier League, Mohamed Salah (Liverpool) est également plébiscité. Il est accompagné par Harry Kane (Tottenham) et David De Gea (Manchester United).

The 2018 nominees for the PFA Players’ Player of the Year !@DeBruyneKev, @D_DeGea, @HKane, @22mosalah, @LeroySane19 and @21LVA

#PFAawards pic.twitter.com/8zRqOmDXJZ

— PFA (@PFA) 14 avril 2018