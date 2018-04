Tandis que le PFA, le syndicat des joueurs anglais a donné le nom de ceux qui peuvent encore obtenir le titre de meilleur joueur de Premier League, la liste des nominés pour être meilleur espoir a également été dévoilée. Celle-ci concerne les joueurs de 24 ans et moins.

Favori, Harry Kane (Tottenham) figure dans les six nominés avec trois joueurs de Manchester City, Leroy Sané, Ederson et Raheem Sterling. Marcus Rashford qui évolue à Manchester United est également dans cette liste avec Ryan Sessegnon (Fulham) qui évolue toutefois en Championship.

The 2018 nominees for the PFA Young Player of the Year !@HKane, @edersonmoraes93, @MarcusRashford, @LeroySane19, @RyanSessegnon and @sterling7

#PFAawards pic.twitter.com/UWu9ju3m44

— PFA (@PFA) 14 avril 2018