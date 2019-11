Un dimanche de rêve pour les fans de football. En plus de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (21h), un autre choc se jouait aujourd’hui, de l’autre côté de la Manche. En Premier League, Liverpool accueillait Manchester City à Anfield Road. Avec déjà six points d’avance sur les Citizens, les Reds pouvaient s’envoler encore un peu plus en tête. Les visiteurs, eux, voulaient reprendre leur deuxième place tout en revenant à trois unités des locaux. Mais aux abords de la Mersey, les hommes de Pepe Guardiola ont malheureusement vécu un cauchemar.

Au bout de six minutes de jeu, Fabinho ouvrait le score d’une lourde frappe de l’extérieur de la surface. Quelques instants plus tard, Salah doublait la mise de la tête en reprenant un centre de Robertson (13e). Les Citizens n’arrivaient pas à répondre et après la pause, Mané marquait à son tour sur un centre d’Henderson (51e). Les Reds menaient donc largement mais Bernardo Silva relançait les siens d’une frappe du gauche (78e). Cependant, cela ne changeait rien à l’issue de ce match. Liverpool battait donc Manchester City 3-1 et prenait neuf longueurs d’avance sur son adversaire du jour, et huit sur Leicester (2e) et Chelsea (3e) !