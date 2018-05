Après un dernier succès contre Brighton (4-0), Liverpool a parfaitement conclu sa saison 2017-2018 en Premier League. Qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les Reds terminent à la quatrième place du championnat

Autre accomplissement, une saison d’invincibilité à domicile en Premier League. Sur leur pelouse, les joueurs de Jürgen Klopp se sont montrés intraitables. Seul accroc, une défaite contre West Bromwich Albion mais celle-ci intervenait en FA Cup.

A great campaign at Anfield.

Thank you as always for your exceptional support. pic.twitter.com/s8Z1RS27N8

