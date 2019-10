La huitième journée de Premier League a démarré avec la lourde défaite de Tottenham à Brighton (3-0). Cet après-midi, quatre matchs se déroulaient à 16 heures. Leader du championnat, Liverpool accueillait Leicester à Anfield Road. Les Reds trouvaient l’ouverture juste avant la pause par Mané. James Milner lançait bien dans la profondeur l’attaquant sénégalais qui gagnait son duel face à Schmeichel (1-0, 40e). Mais les hommes de Jürgen Klopp se faisaient rejoindre au score dans les dix dernières minutes.

Perez lançait bien Maddison qui à l’entrée de la surface ajustait Adrian (1-1, 80e). Dans les ultimes secondes, Liverpool bénéficiait d’un penalty. James Milner transformait la sentence et libérait les siens (2-1, 90+3). Dans les autres matchs de l’après-midi, Aston Villa qui se déplaçait à Norwich réalisait un véritable carton (5-1) avec notamment un doublé de Wesley (14e, 30e). Mal en point, Everton poursuivait sa descente aux enfers et concédait sa cinquième défaite de la saison face à Burnley (1-0). Enfin Watford et Sheffield United se quittaient dos à dos.

Les résultats de l’après-midi

Burnley 1-0 Everton : Hendrick (72e) pour Burnley

Liverpool 2-1 Leicester : Mané (40e), Milner (90+3, sp) pour Liverpool ; Maddison (80e) pour Leicester

Norwich 1-5 Aston Villa : Drmic (88e) pour Norwich ; Wesley (14e, 30e), Grealish (49e), Hourihane (61e), Luiz (83e) pour Aston Villa

Watford 0-0 Sheffield United

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10