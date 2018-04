Liverpool recevait cet après-midi l’avant-dernier de Premier League, Stoke City. Pour ce match, Jürgen Klopp a aligné un onze remanié, dans l’optique de préserver certains cadres à quelques jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Si Mané a été préservé, ce n’était pas le cas de Mohamed Salah, certainement désireux de devenir le meilleur buteur du championnat anglais sur une saison à vingt clubs le plus rapidement possible.

On assistait à un premier acte agréable, avec de nombreuses occasions, notamment pour les Reds. Très en vue, Salah avait quelques occasions d’ouvrir le score, mais ce dernier manquait de précision dans le dernier geste (7e, 34e). Passé la demi-heure de jeu, le rythme du match retombait, et le jeu était beaucoup plus haché. Les Reds tentaient d’étirer le bloc très resserré des Potters mais ils éprouvaient beaucoup de difficultés à se créer des occasions dans le second acte. Les Potters, clairement venus pour chercher le point du nul, faisaient le dos rond. Et ces derniers passaient tout près de réaliser le hold-up, mais Shawcross ne parvenait pas à redresser le cuir (89e). Le score en restait là. Liverpool réalisait une bien mauvaise opération dans la course à la 3ème place.