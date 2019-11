Début de la quatorzième journée de Premier League ce samedi après-midi. Troisième au coup d’envoi, Manchester City, troisième, avait l’occasion de revenir provisoirement à six longueurs du leader Liverpool tout en passant devant Leicester, deuxième. Face à eux, Newcastle, douzième, pouvait espérer provisoirement se placer dans la première moitié de tableau. Les Citizens, malgré leur nombre d’occasions, n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (2-2) en se faisant revenir deux fois au score sur la pelouse du St. James Park.

Opportuniste, l’inévitable Raheem Sterling s’est chargé d’ouvrir le score (1-0, 22e) à la suite de deux contres favorables qui se sont terminés par une talonnade du capitaine David Silva pour l’international anglais qui a inscrit son huitième but en treize matches de championnat. Moins de trois minutes plus tard, les Magpies ont égalisé grâce à Jetro Willems qui, après son une-deux avec Miguel Almiron, a trompé Ederson et la défense mancunienne de son mauvais pied dans le petit filet opposé (1-1, 25e). Lui aussi en feu depuis le début de la saison, Kevin De Bruyne a illuminé le stade d’une frappe en dehors de la surface qui redonnait l’avantage aux siens avec l’aide de la barre transversale (2-1, 82e). Pour la seconde fois du match, les locaux sont revenus au score, cette fois-ci par Jonjo Shelvey (2-2, 88e) d’une frappe sans contrôle du droit après un coup de pied arrêté. Ce point acquis n’arrange aucune des deux équipes. City remonte provisoirement à la seconde place mais laisse le champ libre à Liverpool et Leicester tandis que Newcastle peut chuter au classement et se rapprocher de la zone de relégation malgré ses six points d’avance au coup de sifflet final.