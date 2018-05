Si Manchester City est champion d’Angleterre depuis plusieurs semaines maintenant, la saison n’est pas encore terminée pour les hommes de Pep Guardiola qui visent plusieurs records. Si ces derniers sont restés muets la semaine dernière face à Huddersfield (0-0), les Citizens ont rectifié le tir ce mercredi soir.

Opposé à Brighton, les Skyblues font pour le moment la course en tête grâce à des buts de Danilo et de Bernardo Silva (2-1 à la mi-temps). Deux buts qui permettent à Manchester City de devenir la meilleure attaque de l’histoire de la Premier League (104 réalisations) sur une saison. Un record qui appartenait à Chelsea qui avait inscrit 103 réalisations lors de la saison 2009-2010. Attaque de feu.

RECORD BROKEN

104 goals - the most scored by any team in a single @premierleague campaign. #mancity pic.twitter.com/IH4hVxggdg

— Manchester City (@ManCity) 9 mai 2018