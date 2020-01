Manchester City (3e, 44 points) se déplaçait sur le terrain d’Aston Villa (18e, 21 points) ce dimanche pour le compte de la 22e journée de Premier League. Les Sky Blues devaient profiter de la défaite de Leicester (2-1) la veille contre Southampton pour reprendre la 2e place du championnat. Cela commençait bien pour les hommes de Pep Guardiola. Ils ouvraient le score grâce à Riyad Mahrez (18e) avant de dérouler. L’international algérien inscrivait quelques minutes plus tard un second but avant que Sergio Aguëro (28e) et Gabriel Jesus (45+1) ne s’ajoutent à la liste des buteurs en première mi-temps.

Le match était scellé mais cela n’a pas arrêté les Citizens et Sergio Agüero. L’Argentin inscrivait deux autres buts dans le second acte (57e, 81e) pour s’offrir son premier triplé de la saison. Et cela lui permettait même de devenir le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League avec 177 unités, devant Thierry Henry et ses 175 réalisations. Les Villans finissaient tout de même par réduire le score à la 91e minute par Anwar El-Ghazi sur pénalty. En s’imposant 6-1, les Mancuniens reviennent à 14 points de Liverpool, leader incontestable. Aston Villa est en revanche toujours en danger et reste figé à la 18e place.