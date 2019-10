Avant de défier l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, Manchester City avait rendez-vous avec Crystal Palace ce samedi, pour le compte de la 9e journée de Premier League. Leicester et Chelsea ayant gagné dans l’après-midi, les Citizens devaient absolument s’imposer pour reprendre leur deuxième place, et c’est ce qu’ils ont fait avec un succès 2-0. Et tout s’est joué avant la pause.

Bien servi par Bernardo Silva, Gabriel Jesus ouvrait en effet la marque de la tête à la 39e minute. Seulement quelques secondes plus tard, David Silva trouvait à son tour le chemin des filets sur un service de Raheem Sterling (41e, 2-0). Cette victoire permet donc au champion en titre de retrouver sa place de dauphin de Liverpool. De leur côté, les Eagles sont sixièmes.