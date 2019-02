Dans le cadre de la 26e journée de Premier League, Manchester City accueillait Chelsea à l’Etihad Stadium pour le choc du week-end. Deuxièmes après le succès de Liverpool ce samedi, les Citizens voulaient s’imposer pour reprendre la tête du championnat d’Angleterre, alors que les Blues (5es) pouvaient revenir au quatrième rang en cas de succès. Pep Guardiola et Maurizio Sarri alignaient chacun un 4-3-3 avec Laporte en défense côté mancunien et Kanté dans l’entrejeu pour la formation londonienne. Et dès la 4e minute, les champions en titre prenaient l’avantage. Sur un coup-franc joué rapidement, Bernardo Silva centrait et Sterling arrivait lancé pour ouvrir le score (4e, 1-0). Les Citizens poussaient et Aguëro manquait l’immanquable (8e), alors que Hazard essayait de répondre (12e). Mais Manchester City était trop fort pour Chelsea cet après-midi.

Agüero, après une première occasion totalement manquée, trouvait la lucarne d’une superbe frappe (13e, 2-0). L’attaquant argentin enfonçait même le clou derrière avec une frappe croisée imparable (19e, 3-0). Totalement dominés, les Blues n’arrivaient pas du tout à répondre et subissaient toujours. Gundogan y allait lui aussi de son but avec une belle frappe depuis l’entrée de la surface (25e, 4-0). Les visiteurs arrivaient enfin à approcher le but adverse ensuite mais Pedro butait à chaque fois sur Ederson (28e, 29e). Higuain voyait ensuite sa belle reprise de volée être sortie par un Ederson en feu (38e). Au retour des vestiaires, les Citizens continuaient leur travail. Après avoir trouvé la barre transversale (51e), Agüero voyait triple en transformant un penalty (56e, 5-0). Sterling bouclait la boucle avec un sixième but pour Manchester City (80e, 6-0). Au terme d’un match à sens unique, les Citizens s’imposaient donc 6-0 et reprenaient la première place. Les Blues restent cinquièmes.