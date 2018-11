Pour le compte de cette 12e journée de Premier League, Manchester City et Manchester United croisaient le fer ce dimanche à l’Etihad Stadium pour ce choc. Deuxièmes du championnat d’Angleterre après la victoire de Liverpool un peu plus tôt face à Fulham (2-0), les Citizens voulaient reprendre la première place, alors que les Red Devils (8es) pouvaient se rapprocher du Top 5. Pep Guardiola alignait un 4-3-3 sans réelle surprise, et José Mourinho s’appuyait également sur un 4-3-3 sans Pogba. Devant leur public, les locaux ouvraient la marque rapidement grâce à David Silva, bien trouvé par Bernardo Silva (12e, 1-0). Un court avantage à la pause pour Manchester City.

Dans le deuxième acte, les hommes de Pep Guardiola réalisaient très vite le break. Lancé par Fernandinho, Aguëro s’appuyait sur Mahrez et doublait la mise d’une frappe dans la lucarne (48e, 2-0). Juste avant l’heure de jeu, Lukaku, quelques secondes après son entrée en jeu, obtenait un penalty pour une faute d’Ederson. Le Français Martial s’élançait et réduisait l’écart (58e, 2-1). Les joueurs de José Mourinho tentaient alors d’égaliser mais Manchester City se mettait à l’abri en fin de partie avec une réalisation de Gündogan à la 86e minute (3-1). Au final, les Citizens s’imposaient 3-1 dans ce derby et reprenaient la première place. MU ne bougeait pas et restait 8e.