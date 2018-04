Manchester City disputait son premier match en tant que champion d’Angleterre, devant son public de l’Etihad. Si ce match n’avait donc aucun enjeu pour les hommes de Pep Guardiola, il en avait pour leur rival du jour, Swansea, qui lutte pour se maintenir en Premier League. Les Gallois ont d’ailleurs rendu hommage aux Citizens avec une haie d’honneur avant le début des hostilités.

Mais les Mancuniens n’ont fait aucun cadeau aux Swans (5-0). David Silva mettait ainsi rapidement les Skyblues devant au score (1-0, 12e), et Raheem Sterling doublait la mise pratiquement dans la foulée (2-0, 16e). Kevin De Bruyne pliait la rencontre (3-0, 54e) et Bernardo Silva y allait aussi de son petit but (4-0, 64e). Gabriel Jesus s’offrait un doublé (5-0, 90e+1). Swansea, 17e, conserve tout de même 4 points d’avance sur le premier relégable, Southampton.